Свіжий випуск програмного забезпечення обіцяє повну сумісність із контентним оновленням Headwinds для гри Arc Raiders, а також з Arknights: Endfield. В обох проєктах тепер реалізована технологія DLSS 4, а деталі оновлення можна дізнатися на сайті Nvidia.

Які зміни підготували розробники в новій версії драйвера?

Розробники також додали підтримку DLSS Super Resolution для командного шутера Highguard, який нещодавно вийшов.

Окрім ігрових оптимізацій, фахівці Nvidia попрацювали над стабільністю та коректністю візуалізації. Зокрема, усунуто проблему з артефактами в Total War: Three Kingdoms, які могли з’являтися на різних поверхнях при увімкненні налаштувань віддзеркалення.

Користувачі ноутбуків Asus G14 більше не стикатимуться із зависаннями системи під час активації режиму Asus Ultimate Mode.

Також драйвер виправляє недолік із "полосатістю" градієнтів, що спостерігався в режимі SDR. Попри значну кількість покращень, виробник попереджає про одну відому проблему: після інсталяції драйвера в Call of Duty: Modern Warfare можуть виникати візуальні викривлення зображення, які обіцяють виправити в наступних патчах.

Завантажити GeForce Game Ready 591.86 WHQL можна через фірмовий застосунок Nvidia App або безпосередньо з офіційного сайту компанії.