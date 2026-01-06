Проект от Capcom уже вызвал значительный ажиотаж среди игроков, собрав миллионы дополнений в список желаемого еще до официального выхода, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NVIDIA.

Какие технологические инновации получит Resident Evil Requiem?

Во время презентации был продемонстрирован трейлер продолжительностью 51 секунда, который раскрывает преимущества использования трассировки пути и интеллектуального масштабирования DLSS 4.

Еще в августе Nvidia объявила, что этот хоррор станет первым проектом Capcom с поддержкой таких технологий, а теперь их работу показали наглядно. По словам представителей компании, правильная передача света и тени является критически важной для атмосферы игры.

Благодаря трассировке пути Resident Evil Requiem сможет отображать сложные эффекты, например многочисленные тени от различных источников света, преломления в стеклянных поверхностях и естественные отражения, что значительно усиливает эффект погружения.

Как будет выглядеть Resident Evil Requiem на мощных ПК – смотрите видео:

Кроме графических достижений, разработчики обещают присутствие двух главных героев и сочетание напряженного экшена с классическим survival horror.

В игре появятся изобретательные боссы, а один из предыдущих роликов подтвердил появление Леона и коллаборацию с брендом Porsche. В настоящее время количество пользователей, которые добавили проект в список желаемого, превысило 4 миллиона.

Когда выйдет Resident Evil Requiem?

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля. Игра будет доступна на ПК (через Steam и Epic Games Store), а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2.