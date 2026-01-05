Этот показатель превысил все предыдущие результаты, подтверждая стабильный рост интереса к видеоиграм на ПК среди миллионов людей во всем мире, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Steam DB.

Каких именно показателей удалось достичь сервису от Valve?

Пик активности пользователей был зафиксирован 4 января 2026 года примерно в 17:00 по киевскому времени.

Согласно официальной статистике платформы, в этот момент в сети находилось 41 803 794 человека. В то же время аналитический сервис SteamDB предоставил несколько более высокие данные, зафиксировав 41 816 052 пользователя.

Кроме общего рекорда посещаемости, Steam обновил и показатель тех, кто непосредственно находился в игре – эта цифра почти достигла 13,4 миллиона и остановилась на отметке 13 399 958 человек.

Предыдущий рекорд Steam

Предыдущую вершину популярности сервис преодолел осенью 2025 года. Тогда, 12 октября, на фоне громкого выхода военного шутера Battlefield 6, количество одновременных пользователей превысило 41,6 миллиона.

Новое достижение в начале 2026 года пришлось на завершающий этап большой зимней распродажи, которая длилась до вечера 5 января. Во время этой акции также стали известны лауреаты ежегодной премии Steam 2025, что дополнительно стимулировало активность игроков в магазине и сообществе.