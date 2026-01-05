Один из самых сложных игровых челленджей покорился блогеру под ником shredberg, который первым в мире прошел легендарный платформер без единой смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на shredberg на YouTube.
Уникальное достижение в Super Meat Boy?
Super Meat Boy стабильно входит в список самых тяжелых видеоигр в истории индустрии и это не просто так, ведь игра не прощает даже малейших ошибок.
Пройти какие-то отдельные уровни без единой смерти, конечно, можно, ведь за это проект даже дает "ачивки". Однако пройти всю игру от А до Я, включая дополнительные уровни, ни разу не размазав своего мясного человечка по стенкам – задача не то что со звездочкой, а просто не реалистичная.
По крайней мере, так считалось пока спидранер shredberg не выложил собственное двухчасовое прохождение и не получил поздравления от одного из создателей проекта.
Прохождение без смертей: смотрите видео
Эдмунд Макмиллен, который был соавтором Super Meat Boy, прежде чем создать The Binding of Isaac, поздравил достижение геймера.
Поздравляю! Ты невероятный,
– написал Макмиллен в X.
Сам герой в посте на Reddit, рассказал, что для этого достижения ему понадобилось около 700-800 часов тренировок и более 100 тысяч смертей.
Какую видеоигру считают самой сложной?
До сих пор нет ни одного единого решения относительно того какой проект является самым сложным.
Различные топы возглавляют такие игры как I Wanna Be The Guy, Sekiro: Shadows Die Twice или даже Flappy Bird.
Среди самых известных "хардкорных" проектов видное место занимают Elden Ring и серия Dark Souls, которые стали синонимом сложности для многих геймеров.