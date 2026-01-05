Один з найскладніших ігрових челенджів підкорився блогеру під ніком shredberg, який першим у світі пройшов легендарний платформер без жодної смерті, повідомляє 24 Канал з посиланням на shredberg на YouTube.

Унікальне досягнення у Super Meat Boy?

Super Meat Boy стабільно входить до переліку найважчих відеоігор в історії індустрії й це не просто так, адже гра не пробачає навіть найменших помилок.

Пройти якісь окремі рівні без жодної смерті, звісно, можна, адже за це проєкт навіть дає "ачівки". Одначе пройти усю гру від А до Я, включно з додатковими рівнями, жодного разу не розмазавши свого м'ясного чоловічка по стінках – завдання не те що з зірочкою, а просто не реалістичне.

Принаймні, так вважалося допоки спідранер shredberg не виклав власне двогодинне проходження та не отримав привітання від одного з творців проєкту.

Проходження без смертей: дивіться відео

Едмунд Макміллен, який був співавтором Super Meat Boy, перш ніж створити The Binding of Isaac, привітав досягнення геймера.

Вітаю! Ти неймовірний,

– написав Макміллен у X.

Сам герой у дописі на Reddit, розповів, що для цього досягнення йому знадобилося близько 700-800 годин тренувань та понад 100 тисяч смертей.

Яку відеогру вважають найскладнішою?