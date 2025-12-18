Новий апдейт від Nvidia: що виправили у свіжому патчі для відеокарт

Компанія Nvidia представила чергове оновлення програмного забезпечення для своїх відеокарт – GeForce Game Ready 591.59 WHQL. Цей пакет драйверів спрямований на покращення ігрового досвіду завдяки новим оптимізаціям для технологій Reflex та DLSS 4.

Окрім підвищення продуктивності, розробники зосередилися на усуненні технічних несправностей, які турбували користувачів у попередніх версіях ПЗ, розповідає 24 Канал.

Що змінилося у новому драйвері GeForce?

Виробник графічних чипів зазначає, що свіже оновлення приносить покращення для ігор з підтримкою фірмових технологій масштабування та зменшення затримки, хоча конкретний список проєктів, які отримали буст, цього разу не оприлюднили. Натомість основна увага у патчноуті приділена виправленню помилок.

Оновлення вирішує кілька критичних проблем стабільності та відображення картинки:

Для власників новітніх відеокарт GeForce RTX 50-ї серії покращено стабільність роботи у грі Enshrouded .

покращено стабільність роботи у грі . Усунено баг у Assassin’s Creed Valhalla , де перемикач HDR переставав працювати при активації функції Smooth Motion.

, де перемикач HDR переставав працювати при активації функції Smooth Motion. Вирішено проблему з вильотами та нестабільною роботою Dying Light: The Beast , яка з'явилася після встановлення попередньої версії драйвера 591.44.

, яка з'явилася після встановлення попередньої версії драйвера 591.44. Виправлено помилку з тьмяними кольорами, яка виникала при зміні роздільної здатності екрана на нестандартну.

Усунено проблему "чорного екрана", що з'являлася на деяких моделях телевізорів при спробі увімкнути функцію RTX HDR.

Попри значну кількість виправлень, одна відома помилка все ще залишається: користувачі поки не можуть прибрати галочку з опції "Показувати значок панелі повідомлень" у налаштуваннях панелі керування Nvidia.

Завантажити актуальну версію драйвера GeForce Game Ready 591.59 WHQL можна через фірмовий застосунок Nvidia App або безпосередньо з офіційного сайту виробника.