Новый апдейт от Nvidia: что исправили в свежем патче для видеокарт
- GeForce Game Ready 591.59 WHQL драйвер от Nvidia улучшает производительность и устраняет технические неисправности, в частности в играх Enshrouded, Assassin's Creed Valhalla, и Dying Light: The Beast.
- Остается известная проблема с невозможностью убрать значок панели уведомлений в настройках Nvidia, несмотря на многочисленные исправления.
Компания Nvidia представила очередное обновление программного обеспечения для своих видеокарт – GeForce Game Ready 591.59 WHQL. Этот пакет драйверов направлен на улучшение игрового опыта благодаря новым оптимизациям для технологий Reflex и DLSS 4.
Кроме повышения производительности, разработчики сосредоточились на устранении технических неисправностей, которые беспокоили пользователей в предыдущих версиях ПО, рассказывает 24 Канал.
Что изменилось в новом драйвере GeForce?
Производитель графических чипов отмечает, что свежее обновление приносит улучшения для игр с поддержкой фирменных технологий масштабирования и уменьшения задержки, хотя конкретный список проектов, которые получили буст, на этот раз не обнародовали. Зато основное внимание в патчноуте уделено исправлению ошибок.
Обновление решает несколько критических проблем стабильности и отображения картинки:
- Для владельцев новейших видеокарт GeForce RTX 50-й серии улучшена стабильность работы в игре Enshrouded.
- Устранен баг в Assassin's Creed Valhalla, где переключатель HDR переставал работать при активации функции Smooth Motion.
- Решена проблема с вылетами и нестабильной работой Dying Light: The Beast, которая появилась после установки предыдущей версии драйвера 591.44.
- Исправлена ошибка с тусклыми цветами, которая возникала при изменении разрешения экрана на нестандартное.
- Устранена проблема "черного экрана", появлявшаяся на некоторых моделях телевизоров при попытке включить функцию RTX HDR.
Несмотря на значительное количество исправлений, одна известная ошибка все еще остается: пользователи пока не могут убрать галочку с опции "Показывать значок панели уведомлений" в настройках панели управления Nvidia.
Скачать актуальную версию драйвера GeForce Game Ready 591.59 WHQL можно через фирменное приложение Nvidia App или непосредственно с официального сайта производителя.