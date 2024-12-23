Відомі перші чотири учасники 25 сезону DreamLeague

DreamLeague – це регулярний турнір з Dota 2, який проходить окремими сезонами протягом усього року. Очікується, що 25 сезон почнеться 16 лютого 2025 року q завершиться 2 березня. Хоча до цих дат іще дуже далеко, ми вже починаємо дізнаватися про перших учасників.

Перші команди

На жаль, серед перших відомих команд українських немає – ні NAVI, ні Passion UA, ні Palianytsia. Перша четвірка запрошених складається з Team Falcons, Team Liquid, PARIVISION та BetBoom Team, повідомляє 24 Канал з посиланням на CyberScore.

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Спочатку до цього списку мала увійти Team Spirit, але Team Liquid вдалося перемогти BetBoom Team у плей-офф ESL One Bangkok 2024, і таким чином Liquid обійшли Spirit у рейтингу.

Крім того, організатори DreamLeague оголосили про початок реєстрації на відкриті відбори до 25-го сезону. Кваліфікація стартує 3 січня. Для Східної Європи в основній стадії турніру виділено два слоти, тоді як Західна Європа отримає три.

Поки невідомо, чи будуть брати участь якісь українські команди. У попередньому 24 сезоні ми побачили на сцені команду Palianytsia, однак вона не змогла вийти навіть у плей-оф. Як відомо, NAVI тепер має дві команди з Dota 2 – основну і молодіжну. Перша, на жаль, погано виступила на своєму першому турнірі, тоді як друга показує гарну гру, раз за разом перемагаючи на невеликих регіональних турнірах.

25-й сезон DreamLeague пройде в онлайн-форматі з 16 лютого по 2 березня 2025 року. У турнірі візьмуть участь 16 команд. Призовий фонд події – 1 мільйон доларів.