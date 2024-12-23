Первые команды

К сожалению, среди первых известных команд украинских нет – ни NAVI, ни Passion UA, ни Palianytsia. Первая четверка приглашенных состоит из Team Falcons, Team Liquid, PARIVISION и BetBoom Team, сообщает 24 Канал со ссылкой на CyberScore.

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Сначала в этот список должна была войти Team Spirit, но Team Liquid удалось победить BetBoom Team в плей-офф ESL One Bangkok 2024, и таким образом Liquid обошли Spirit в рейтинге.

Кроме того, организаторы DreamLeague объявили о начале регистрации на открытые отборы к 25-му сезону. Квалификация стартует 3 января. Для Восточной Европы в основной стадии турнира выделено два слота, тогда как Западная Европа получит три.

Пока неизвестно, будут ли участвовать какие-то украинские команды. В предыдущем 24 сезоне мы увидели на сцене команду Palianytsia, однако она не смогла выйти даже в плей-офф. Как известно, NAVI теперь имеет две команды по Dota 2 – основную и молодежную. Первая, к сожалению, плохо выступила на своем первом турнире, тогда как вторая показывает хорошую игру, раз за разом побеждая на небольших региональных турнирах.

25-й сезон DreamLeague пройдет в онлайн-формате с 16 февраля по 2 марта 2025 года. В турнире примут участие 16 команд. Призовой фонд события – 1 миллион долларов.

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