Детали четвертого дня DreamLeague S24
Это был заключительный день группового этапа 24-го сезона DreamLeague. Теперь определились все участники второго этапа турнира по Dota 2, который разыгрывает один миллион долларов среди 16 команд, пишет CyberScore.
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В группе A лидером стала PARIVISION. Она разместилась на первом месте таблицы, выиграв встречу с Nigma Galaxy (2:0) и сыграв в ничью (1:1) с Team Liquid. Второе место удерживает Team Liquid, которая, помимо поединка с PARIVISION, противостояла Xtreme Gaming, добыв ничью (1:1). Третье и четвертое места забрали Xtreme Gaming и BetBoom Team.
Команды Gaimin Gladiators, AVULUS, Nouns и Nigma Galaxy выбывают из турнира.
Группа B показала следующие результаты:
- Team Falcons со значительным отрывом возглавили группу B, закончив этап лишь с двумя потерянными картами.
- За ними следуют Tundra Esports и Team Waska.
- Далее разместилась Team Spirit с девятью выигранными картами.
Из турнира выбыли Talon Esports, Azure Ray, Heroic и Palianytsia.
Игра Palianytsia
На четвертый день турнира Palianytsia наконец-то выиграла одну карту, играя против Heroic. Команда сделала 71 убийство против 56 у соперников.
К сожалению, этого совсем недостаточно, чтобы пройти дальше и побороться за главный приз.
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