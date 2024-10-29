Результаты второго дня

В группе A вчерашний лидер неизменен: Parivision сохраняет первое место, победив Nouns (2:0) и сыграв в ничью с Gaimin Gladiators (1:1). Вместе с тем Team Liquid, которая вчера также была в топе, сегодня опустилась на 5 место, поскольку проиграла со счетом 0:2 команде BetBoom, А затем сыграла в ничью с AVULUS. Между ними расположились Xtreme Gaming (второе место), Gaimin Gladiators (третье место) и BetBoom Team (четвертое место), пишет CyberScore.

Ранее Результаты первого дня DreamLeague Season 24: как сыграла украинская Palianytsia

Группа B, в которую вошла украинская команда “Паляниця”, показала такие результаты:

Tundra Esports і Team Falcons потеснили Talon Esports с первого места: сегодня обе команды выиграли свои серии, но ранее сыграли между собой вничью. На данный момент у них одинаковое количество очков.

і потеснили Talon Esports с первого места: сегодня обе команды выиграли свои серии, но ранее сыграли между собой вничью. На данный момент у них одинаковое количество очков. Talon и Team Waska также набрали одинаковое количество очков и расположились на 3 и 4 местах.

Команда Spirit выиграла свою первую серию на турнире, победив Palianytsia. Таким образом, она поднялась на 5 место.

Явными аутсайдерами в этой группе являются Azure Ray, Heroic и Palianytsia, которая разместилась на последнем месте, не выиграв ни одной игры.

Palianytsia сначала играла с Team Waska (0:2), а затем с Team Spirit с тем же результатом.

Сейчас украинская команда играет с Azure Ray, после чего сегодня встретится с Falcons, а завтра с Tundra и HEROIC.

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