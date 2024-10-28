Как это было

Сейчас продолжается групповой этап. 16 команд разделены на две группы, которые с 27 октября по 10 ноября будут соревноваться за 1 000 000 долларов, из которых 300 000 заберет победитель. Первый день был не очень утешительным для украинцев, пишет CyberScore.

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В группе A лидируют Team Liquid и Parivision. Первая одолела Gaimin Gladiators (2:0), а вторая – AVULUS (2:0). Наряду с этим Nigma Galaxy и BetBoom Team, а также Xtreme Gaming Nouns завершили свои матчи с результатами 1:1.

лидируют Team Liquid и Parivision. Первая одолела Gaimin Gladiators (2:0), а вторая – AVULUS (2:0). Наряду с этим Nigma Galaxy и BetBoom Team, а также Xtreme Gaming Nouns завершили свои матчи с результатами 1:1. Лидером группы B является Talon Esports. Команда победила Palianytsia. Их матчи завершились со счетом 2:0. Остальные команды сыграли свои матчи вничью – во всех 1:1. Tundra Esports играла против Team Falcons, Azure Ray сошлись с Heroic, а Team Spirit противостояли команде Team Waska.

Полных результатов второго дня пока что нет, но известно, что Palianytsia уже сыграла с перуанской командой Waska, проиграв ей с результатом 0:1. Ближайший матч для украинской команды – с TSpirit.

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