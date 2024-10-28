Як це було

Наразі триває груповий етап. 16 команд поділені на дві групи, які з 27 жовтня по 10 листопада змагатимуться за 1 000 000 доларів, з яких 300 000 забере переможець. Перший день був не дуже втішним для українців, пише CyberScore.

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У групі A лідирують Team Liquid і Parivision. Перша здолала Gaimin Gladiators (2:0), а друга – AVULUS (2:0). Поряд із цим Nigma Galaxy і BetBoom Team, а також Xtreme Gaming Nouns завершили свої матчі з результатами 1:1.

лідирують Team Liquid і Parivision. Перша здолала Gaimin Gladiators (2:0), а друга – AVULUS (2:0). Поряд із цим Nigma Galaxy і BetBoom Team, а також Xtreme Gaming Nouns завершили свої матчі з результатами 1:1. Лідером групи B є Talon Esports. Команда перемогла Palianytsia. Їхні матчі завершилися з рахунком 2:0. Решта команд зіграли свої матчі внічию – у всіх 1:1. Tundra Esports грала проти Team Falcons, Azure Ray зійшлися з Heroic, а Team Spirit протистояли команді Team Waska.

Повних результатів другого дня поки що немає, але відомо, що Palianytsia вже зіграла з перуанською командою Waska, програвши їй з результатом 0:1. Найближчий матч для української команди – з TSpirit.

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