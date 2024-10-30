Нагадаємо, ми також висвітлювали результати першого та другого днів турніру. Він триватиме до 11 листопада й розігрує один мільйон доларів. Наразі триває груповий етап, у якому 16 команд змагаються за право перейти у плей-офф, пише CyberScore.

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Як пройшов третій день DreamLeague

У групі A результати такі:

BetBoom Team і Gaimin Gladiators зіграли з результатом 1:1.

Team Liquid і Nouns – 2:0.

Xtreme Gaming та Parivision показали результат 1:1.

AVULUS та Nigma Galaxy – 1:1.

Team Liquid і Nigma Galaxy – 2:0.

Gaimin Gladiators і Nouns – 2:0.

Xtreme Gaming та AVULUS – 1:1.

BetBoom Team і Parivision – 1:1.

Наразі турнірну таблицю групи A очолює Parivision з загальним рахунком у 29 очок. На другому місці – Team Liquid із 26 очками. Стільки ж має Xtreme Gaming, але в неї менша кількість виграних карт, тому вона на третьому місці. Четверте місце дісталося Gaimin Gladiators.

Група B:

Team Falcons зіграли проти Talon Esports із результатом 2:0

Team Waska зустрілися з Heroic. Їхній результат – 2:0

Team Spirit і Tundra Esports – 1:1

Azure Ray і Palianytsia – 2:0

– 2:0 Heroic і Talon Esports – 1:1

Team Falcons і Palianytsia – 2:0

– 2:0 Team Spirit і Azure Ray – 2:0

Team Waska і Tundra Esports – 1:1

У групі B беззаперечним лідером стала команда Team Falcons. Вона лідирує загалом по обох групах, набравши 33 бали. Друге місце розділили між собою Tundra Esports і Team Waska.

На жаль, як бачимо, Palianytsia знову програла обидві свої гри, як і в попередні два дні. Судячи з усього, українська команда, яка наразі має нуль балів, не пройде далі, навіть якщо сьогодні чи завтра покаже кращі результати.

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