Жодна українська команда не пройшла на DreamLeague Season 25

Турнір DreamLeague Season 25 завершив етап кваліфікацій. Хоча на них були присутні три українські команди, жодна з них не змогла пробитися на основний етап змагань. Ось повний список усіх учасників, які пройшли далі.

Деталі

Як ми повідомляли раніше, основна команда Natus Vincere, NAVI Junior і Passion UA отримали запрошення на закриті кваліфікації DreamLeague Season 25. Palianytsia цього разу не було після провалу в минулому сезоні. На жаль, жоден з українських колективів не зміг обіграти суперників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Ось усі ігри, які вони провели:

7 січня Natus Vincere програли 9Pandas із рахунком 1:2.

8 січня Natus Vincere виграли матч із L1Ga з рахунком 2:1. У той же день команда програла 1win.

9 січня Passion UA програла Gaimin Gladiators, Natus Vincere програли 9Pandas. NAVI Junior тим часом виграли гру з OG з рахунком 2:0. У той же день Natus Vincere виграли у Virtus.pro.

10 січня Passion UA перемогли Turkey.

11 січня NAVI Junior програли команді Gaimin Gladiators, а згодом програли ще одну гру з Passion UA.

Фінальний список усіх учасників, які братимуть участь у турнірі, виглядає так:

BetBoom Team

PARIVISION

Team Falcons

Team Liquid

AVULUS

Tundra Esports

Gaimin Gladiators

Team Spirit

9Pandas

Chimera

Yakult's brothers

Xtreme Gaming

Aurora Gaming

BOOM Esports

Shopify Rebellion

Heroic

Нагадаємо, DreamLeague Season 25 пройде з 16 лютого по 2 березня в онлайн-форматі. Шістнадцять команд змагатимуться за мільйон доларів. Переможець забере 300 000 доларів.