Жодна українська команда не пройшла на DreamLeague Season 25
Турнір DreamLeague Season 25 завершив етап кваліфікацій. Хоча на них були присутні три українські команди, жодна з них не змогла пробитися на основний етап змагань. Ось повний список усіх учасників, які пройшли далі.
Деталі
Як ми повідомляли раніше, основна команда Natus Vincere, NAVI Junior і Passion UA отримали запрошення на закриті кваліфікації DreamLeague Season 25. Palianytsia цього разу не було після провалу в минулому сезоні. На жаль, жоден з українських колективів не зміг обіграти суперників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.
Дивіться також Вінничанин організовує благодійні турніри з CS2 і Dota 2: як вони проходять і які подальші плани
Ось усі ігри, які вони провели:
- 7 січня Natus Vincere програли 9Pandas із рахунком 1:2.
- 8 січня Natus Vincere виграли матч із L1Ga з рахунком 2:1. У той же день команда програла 1win.
- 9 січня Passion UA програла Gaimin Gladiators, Natus Vincere програли 9Pandas. NAVI Junior тим часом виграли гру з OG з рахунком 2:0. У той же день Natus Vincere виграли у Virtus.pro.
- 10 січня Passion UA перемогли Turkey.
- 11 січня NAVI Junior програли команді Gaimin Gladiators, а згодом програли ще одну гру з Passion UA.
Фінальний список усіх учасників, які братимуть участь у турнірі, виглядає так:
- BetBoom Team
- PARIVISION
- Team Falcons
- Team Liquid
- AVULUS
- Tundra Esports
- Gaimin Gladiators
- Team Spirit
- 9Pandas
- Chimera
- Yakult's brothers
- Xtreme Gaming
- Aurora Gaming
- BOOM Esports
- Shopify Rebellion
- Heroic
Нагадаємо, DreamLeague Season 25 пройде з 16 лютого по 2 березня в онлайн-форматі. Шістнадцять команд змагатимуться за мільйон доларів. Переможець забере 300 000 доларів.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!