Дата й місце
DreamLeague Season 25 стартує 16 лютого й триватиме до 2 березня. Турнір завжди проходить повністю онлайн, збираючи 16 команд кілька разів на рік, пише 24 Канал.
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Усі команди
Ось повний список команд, які отримали запрошення або пройшли через процес відбору:
- PARIVISION;
- BetBoom Team;
- Team Falcons;
- Team Liquid;
- AVULUS;
- Tundra Esports;
- Gaimin Gladiators;
- Team Spirit;
- 9Pandas;
- Chimera Esports;
- Yakult Brothers;
- Xtreme Gaming;
- Moodeng Warriors;
- BOOM Esports;
- Shopify Rebellion;
- HEROIC.
Українці на турнірі
Якщо ви уважно стежите за успіхами українських кіберспортсменів на міжнародній арені, то нижче наводимо кілька підказок, за кого вболівати:
- Володимир Міненко, відомий як No[o]ne, грає за PARIVISION.
- Андрій "Mag" Чипенко виступає за AVULUS.
- Команда 9Pandas має у своєму складі відразу двох українців – це Алік "V-Tune" Воробей і Владислав "laise" Лаіс.
- Артем "lorenof" Мельник виступить за Chimera Esports.
Шанси команд на перемогу
Фаворитами 25-го сезону DreamLeague, згідно з прогнозом експертів Favbet, є команда Team Falcons, коефіцієнт на перемогу якої становить 3.90. Її наздоганяє Tundra Esports з показником 4.00. За ними розташувалися PARIVISION і Team Liquid, чиї шанси дещо менші – 5.80 і 6.50 відповідно.
Призовий фонд
Загальний призовий фонд DreamLeague Season 25 становить 1 000 000 доларів. З них 250 000 забере переможець, 100 000 доларів зарезервовані для другого місця, 80 000 – для третього і 60 000 – для четвертого. Решту суми в різних об'ємах розділять всі інші команди.
Цікаво, що ці суми менші, ніж у 24-му сезоні DreamLeague. Тоді переможець отримував 300 000 доларів, а за друге місце давали 175 000 доларів. Чому організатори зменшили суми, неясно.