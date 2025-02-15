Дата й місце

DreamLeague Season 25 стартує 16 лютого й триватиме до 2 березня. Турнір завжди проходить повністю онлайн, збираючи 16 команд кілька разів на рік, пише 24 Канал.

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Усі команди

Ось повний список команд, які отримали запрошення або пройшли через процес відбору:

PARIVISION;

BetBoom Team;

Team Falcons;

Team Liquid;

AVULUS;

Tundra Esports;

Gaimin Gladiators;

Team Spirit;

9Pandas;

Chimera Esports;

Yakult Brothers;

Xtreme Gaming;

Moodeng Warriors;

BOOM Esports;

Shopify Rebellion;

HEROIC.

Українці на турнірі

Якщо ви уважно стежите за успіхами українських кіберспортсменів на міжнародній арені, то нижче наводимо кілька підказок, за кого вболівати:

Володимир Міненко, відомий як No[o]ne, грає за PARIVISION.

грає за PARIVISION. Андрій "Mag" Чипенко виступає за AVULUS.

виступає за AVULUS. Команда 9Pandas має у своєму складі відразу двох українців – це Алік "V-Tune" Воробей і Владислав "laise" Лаіс .

і . Артем "lorenof" Мельник виступить за Chimera Esports.

Шанси команд на перемогу

Фаворитами 25-го сезону DreamLeague, згідно з прогнозом експертів Favbet, є команда Team Falcons, коефіцієнт на перемогу якої становить 3.90. Її наздоганяє Tundra Esports з показником 4.00. За ними розташувалися PARIVISION і Team Liquid, чиї шанси дещо менші – 5.80 і 6.50 відповідно.

Призовий фонд

Загальний призовий фонд DreamLeague Season 25 становить 1 000 000 доларів. З них 250 000 забере переможець, 100 000 доларів зарезервовані для другого місця, 80 000 – для третього і 60 000 – для четвертого. Решту суми в різних об'ємах розділять всі інші команди.

Цікаво, що ці суми менші, ніж у 24-му сезоні DreamLeague. Тоді переможець отримував 300 000 доларів, а за друге місце давали 175 000 доларів. Чому організатори зменшили суми, неясно.