Дата и место
DreamLeague Season 25 стартует 16 февраля и продлится до 2 марта. Турнир всегда проходит полностью онлайн, собирая 16 команд несколько раз в год, пишет 24 Канал.
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Все команды
Вот полный список команд, которые получили приглашение или прошли через процесс отбора:
- PARIVISION;
- BetBoom Team;
- Team Falcons;
- Team Liquid;
- AVULUS;
- Tundra Esports;
- Gaimin Gladiators;
- Team Spirit;
- 9Pandas;
- Chimera Esports;
- Yakult Brothers;
- Xtreme Gaming;
- Moodeng Warriors;
- BOOM Esports;
- Shopify Rebellion;
- HEROIC.
Украинцы на турнире
Если вы внимательно следите за успехами украинских киберспортсменов на международной арене, то ниже приводим несколько подсказок, за кого болеть:
- Владимир Миненко, известный как No[o]ne, играет за PARIVISION.
- Андрей "Mag" Чипенко выступает за AVULUS.
- Команда 9Pandas имеет в своем составе сразу двух украинцев – это Алик "V-Tune" Воробей і Владислав "laise" Лаис.
- Артем "lorenof" Мельник будет выступать за Chimera Esports.
Шансы команд на победу
Фаворитами 25-го сезона DreamLeague, согласно прогнозу экспертов Favbet, является команда Team Falcons, коэффициент на победу которой составляет 3.90. Ее догоняет Tundra Esports с показателем 4.00. За ними расположились PARIVISION и Team Liquid, чьи шансы несколько меньше – 5.80 и 6.50 соответственно.
Призовой фонд
Общий призовой фонд DreamLeague Season 25 составляет 1 000 000 долларов. Из них 250 000 заберет победитель, 100 000 долларов зарезервированы для второго места, 80 000 – для третьего и 60 000 – для четвертого. Остальные суммы в разных объемах разделят все остальные команды.
Интересно, что эти суммы меньше, чем в 24-м сезоне DreamLeague. Тогда победитель получал 300 000 долларов, а за второе место давали 175 000 долларов. Почему организаторы уменьшили суммы, неясно.