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15 лютого, 08:01
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DreamLeague Season 25: що треба знати про великий турнір з Dota 2

Олег Терещенко

Наближається новий турнір серії DreamLeague. Відбори давно завершені, а всі команди відомі й готові почати боротьбу за перше місце і головний приз. На жаль, українців цього разу на турнірі майже немає. Але ви точно знайдете, за кого вболівати серед низки відомих команд.

Дата й місце

DreamLeague Season 25 стартує 16 лютого й триватиме до 2 березня. Турнір завжди проходить повністю онлайн, збираючи 16 команд кілька разів на рік, пише 24 Канал.

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Усі команди

Ось повний список команд, які отримали запрошення або пройшли через процес відбору:

  • PARIVISION;
  • BetBoom Team;
  • Team Falcons;
  • Team Liquid;
  • AVULUS;
  • Tundra Esports;
  • Gaimin Gladiators;
  • Team Spirit;
  • 9Pandas;
  • Chimera Esports;
  • Yakult Brothers;
  • Xtreme Gaming;
  • Moodeng Warriors;
  • BOOM Esports;
  • Shopify Rebellion;
  • HEROIC.

Українці на турнірі

Якщо ви уважно стежите за успіхами українських кіберспортсменів на міжнародній арені, то нижче наводимо кілька підказок, за кого вболівати:

  • Володимир Міненко, відомий як No[o]ne, грає за PARIVISION.
  • Андрій "Mag" Чипенко виступає за AVULUS.
  • Команда 9Pandas має у своєму складі відразу двох українців – це Алік "V-Tune" Воробей і Владислав "laise" Лаіс.
  • Артем "lorenof" Мельник виступить за Chimera Esports.

Шанси команд на перемогу 

Фаворитами 25-го сезону DreamLeague, згідно з прогнозом експертів Favbet, є команда Team Falcons, коефіцієнт на перемогу якої становить 3.90. Її наздоганяє Tundra Esports з показником 4.00. За ними розташувалися PARIVISION і Team Liquid, чиї шанси дещо менші – 5.80 і 6.50 відповідно.

Призовий фонд

Загальний призовий фонд DreamLeague Season 25 становить 1 000 000 доларів. З них 250 000 забере переможець, 100 000 доларів зарезервовані для другого місця, 80 000 – для третього і 60 000 – для четвертого. Решту суми в різних об'ємах розділять всі інші команди.

Цікаво, що ці суми менші, ніж у 24-му сезоні DreamLeague. Тоді переможець отримував 300 000 доларів, а за друге місце давали 175 000 доларів. Чому організатори зменшили суми, неясно.