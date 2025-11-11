Розробники хітової Dispatch відповіли чи буде другий сезон гри

Супергеройська гра Dispatch стала справжнім успіхом в Steam. Не дивно, що ажіотаж навколо проєкту, змусив його творців відповісти чи планується створення другого сезону цього ігрового серіалу.

Студія AdHoc відреагувала на величезну кількість питань геймерів про наміри випустити ще один сезон відеогри Dispatch, повідомляє 24 Канал з посиланням на No Context Dispatch у X.

Цікаво Хітова ARC Raiders має один суттєвий недолік, який може поховати весь успіх гри

Другий сезон неминучий?

Dispatch поєднує елементи стратегічного симулятора разом з жанром інтерактивного кіно, а сюжет гри підкорив величезну кількість геймерів.

Історія супергероя на пенсії, який тепер має керувати командою героїв та колишніх лиходіїв вельми прийшлася до смаку гравцям. За перші 10 днів, продажі проєкту перевищили 1 мільйон копій, а оцінки геймерів та критиків роблять Dispatch однією з кращих ігор у 2025 році.

З огляду на все це, розробників почали атакувати питанням про ймовірне продовження і вони досить швидко дали багатонадійливу відповідь.

Під час подкасту The Friends Per Second співзасновники Adhoc Studio, Нік Герман та П'єр Шоретт висловилися про майбутнє Dispatch.

Думаю, що нам доведеться хоча б подумати про 2 сезон зараз. Три тижні тому це було під питанням,

– прокоментував Шоретт успіх проєкту.

Уривок з розмови – дивіться відео

Готовий до праці над продовженням хоч просто зараз відомий актор Аарон Пол, який озвучив протагоніста.

Я сподіваюся, що ми з тобою попрацюємо над кількома сезонами цієї гри. Я сподіваюся, що ми зробимо більше,

– сказав він у розмові з блогером та стримером MoistCr1tikal, який також озвучив персонажа у грі.

Отож, шанувальники Dispatch можуть бути спокійними щодо майбутнього проєкту, адже воно виглядає вельми перспективним.