GTA 6 отримала другий трейлер з датою релізу

Rockstar Games нарешті показала другий трейлер майбутньої гри Grand Thafr Auto 6. Відео розповідає про будні головних героїв акцентуючи на Джейсоні Дювалі, одному з ігрових персонажів. У трейлері можна побачити оновлену графіку та деталі, які вражають.

Нагадаємо, що з дати першого трейлера пройшов рік і фанати вже зачекалися на новинки про GTA 6, інформує 24 Канал.

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На момент публікації новини з моменту оприлюднення другого трейлера пройшло пів години, а пост з публікацією в соцмережі X переглянуло понад мільйон людей.

GTA 6: дивіться другий трейлер

Трейлер демонструє чимало персонажів, окрім Джейсона та Лючії. Збереглися також культові в серії бренди, як от магазин зброї Філа Кессіді – персонажа GTA Vice City. Тут ним керує, ймовірно, хтось з його нащадків.

Також в трейлері зазначена дата виходу гри – 26 травня 2026 року.

Нагадаємо, що нещодавно Rockstar Games перенесла реліз GTA 6 з осені цього року. Команда повідомила, що потребує більше часу для завершення гри.