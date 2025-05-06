GTA 6 отримала другий трейлер з датою релізу
- Rockstar Games випустила другий трейлер GTA 6 з датою релізу 26 травня 2026 року.
- У трейлері показано оновлену графіку, деталі гри та нових персонажів.
Rockstar Games нарешті показала другий трейлер майбутньої гри Grand Thafr Auto 6. Відео розповідає про будні головних героїв акцентуючи на Джейсоні Дювалі, одному з ігрових персонажів. У трейлері можна побачити оновлену графіку та деталі, які вражають.
Нагадаємо, що з дати першого трейлера пройшов рік і фанати вже зачекалися на новинки про GTA 6, інформує 24 Канал.
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На момент публікації новини з моменту оприлюднення другого трейлера пройшло пів години, а пост з публікацією в соцмережі X переглянуло понад мільйон людей.
GTA 6: дивіться другий трейлер
Трейлер демонструє чимало персонажів, окрім Джейсона та Лючії. Збереглися також культові в серії бренди, як от магазин зброї Філа Кессіді – персонажа GTA Vice City. Тут ним керує, ймовірно, хтось з його нащадків.
Також в трейлері зазначена дата виходу гри – 26 травня 2026 року.
Нагадаємо, що нещодавно Rockstar Games перенесла реліз GTA 6 з осені цього року. Команда повідомила, що потребує більше часу для завершення гри.