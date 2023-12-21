Шанувальники GTA 6 знайшли дату наступного трейлера на офіційному постері гри: цікаве фото
Джерело:Reddit
Відчайдушний геймер впевнений, що знайшов дату наступного трейлера Grand Theft Auto 6, зашифровану в постері гри азбукою Морзе. Дивовижна теорія – у матеріалі.
Шанувальники GTA продовжують вигадувати божевільні теорії в очікуванні релізу нової частини культової серії.
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Користувач Reddit під ніком 27guy уважно розглянув постер, де головні герої гри – Джейсон та Люсія сидять на машині, та помітив, що у дверях ліворуч від них є кілька кульових отворів.
Геймер припустив, що ці сліди можуть бути знаками з азбуки Морзе та навіть розшифрував їх.
Отож, допитливий фанат вважає, що ці сліди від куль містять в собі повідомлення: "1 9 більше", яке, на його думку, натякає на дату виходу наступного трейлера гри – 1 вересня 2024 року.
Розслідування геймера / Фото з Reddit
Деякі шанувальники з захватом зустріли цю теорію, але були й ті хто виявив певний скептицизм.
Це вже поза межами абсурду lmfao, – написав один з коментаторів.
Однак, на підтримку цієї теорії грає той факт, що Rockstar доволі часто грають з фанатами у подібні загадки, адже дата дебютного трейлера GTA 6 й справді була зашифрована у футболці, що з'явилася у GTA Online кілька місяців тому.
Так чи інакше правдивість цієї теорії як завжди може підтвердити лише час.