GTA 6 безумовно є однією з найочікуваніших відеоігор в історії, а тому геймерам кортить якомога скоріше дізнатися бодай дату її виходу.

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Хоча у дебютному трейлері проєкту вказали вікно релізу гри – 2025 рік, фанатам серії цього мало і вони хочуть знати точний день появи новинки.

У цьому їм, схоже, допомогла футболка з GTA Online.

Предмет одягу з загадковим принтом з'явився у грі ще в червні й геймери швидко побачили у ньому зашифроване послання, що не лише натякало на анонс GTA 6, але, як виявилося, містило точну дату виходу трейлера.

Тепер шанувальники Rockstar повторно проаналізували принт на футболці та впевнені, що знайшли на ньому ще й дату релізу гри – 1 квітня 2025 року.

Дата релізу GTA 6, ймовірно, зашифрована в футболці / Фото Rockstar

Зрозуміло, що ця теорія виглядає сумнівною, адже навряд розробники заховали б одразу дві такі важливі дати в одному посланні.

А з іншого боку, можливо, що вони хочуть, щоб саме так ми й подумали? Так чи інакше, реліз GTA 6 точно відбудеться у 2025 році, а коли саме ми дізнаємося ще не скоро.