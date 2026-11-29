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Вона опублікувала у мережі заклик до інших гравців, аби ті систематично знищували його персонажа у віртуальному світі, повідомляє South China Morning Post.

Нічні рейди та зухвала відповідь геймера

Жінка на прізвище Чень із китайської провінції Ґуандун 14 листопада розмістила цікаве відео в соцмережі Douyin.

У ролику вона пояснила, що її чоловік Лі протягом трьох ночей поспіль грав у WoW до 3-4 години ранку та заважав їй спати, щоразу виправдовуючись полюванням на "останнього боса".

Аби покласти цьому край, Чень попросила інших геймерів вбивати орка-шамана її чоловіка близько 1 години ночі, а також показала його нікнейм tiantiankaixin і локацію де його шукати. Чоловік лише посміявся з ідеї дружини та заявив, що знайти його у грі неможливо.

Відео з соцмережі: перегляньте ролик

Саме ця самовпевненість Лі спонукала віртуальну спільноту відкрити полювання.

Я не збирався допомагати твоїй дружині, але ти дав мені чудову причину пополювати на тебе– прокоментував один із гравців у відповідь на заяву геймера.

Зрештою, "мисливці" не лише знайшли Лі, а й влаштували йому засідку. В результаті протягом тригодинного відрізку гри той втрачав життя знову і знову. Користувачі навіть розробили спеціальні гайди та інструменти пошуку для відстеження його переміщень.

Згодом до вірусного тренду приєднався навіть офіційний китайський акаунт World of Warcraft.

Незвичайний план Чень дав миттєвий результат. Попри початковий скепсис чоловіка, вже на другу ніч Лі здався і пішов спати до півночі, що стало найранішим відбоєм за весь рік.

За кілька днів він вимикав комп'ютер вже близько 23 години вечора.