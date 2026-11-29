Жена объявила охоту за своим мужем в World of Warcraft / коллаж 24 Канала
Жительница Китая нашла неожиданный способ заставить мужа ложиться спать вовремя и не засиживаться в игре World of Warcraft до четырех часов утра. Ей помог весь сервер.
Она опубликовала в сети призыв к другим игрокам, чтобы те систематически уничтожали его персонажа в виртуальном мире, сообщает South China Morning Post.
Ночные рейды и дерзкий ответ геймера
Женщина по фамилии Чэнь из китайской провинции Гуандун 14 ноября разместила интересное видео в соцсети Douyin.
В ролике она объяснила, что ее муж Ли в течение трех ночей подряд играл в WoW до 3-4 часов утра и мешал ей спать, каждый раз оправдываясь охотой на "последнего босса".
Чтобы положить этому конец, Чэнь попросила других геймеров убивать орка-шамана ее мужа около 1 часа ночи, а также показала его никнейм tiantiankaixin и место, где его искать. Муж лишь посмеялся над идеей жены и заявил, что найти его в игре невозможно.
Видео из соцсети: посмотрите ролик
Именно эта самоуверенность Ли побудила виртуальное сообщество открыть на него охоту.
Я не собирался помогать твоей жене, но ты дал мне отличный повод поохотиться на тебя
В итоге "охотники" не только нашли Ли, но и устроили ему засаду. В результате в течение трехчасового отрезка игры он терял жизнь снова и снова. Пользователи даже разработали специальные гайды и инструменты поиска для отслеживания его перемещений.
Впоследствии к вирусному тренду присоединился даже официальный китайский аккаунт World of Warcraft.
Необычный план Чэнь дал мгновенный результат. Несмотря на первоначальный скептицизм мужчины, уже на вторую ночь Ли сдался и пошел спать до полуночи, что стало самым ранним отбоем за весь год.
Через несколько дней он выключал компьютер уже около 23 часов вечера.
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