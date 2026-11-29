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Она опубликовала в сети призыв к другим игрокам, чтобы те систематически уничтожали его персонажа в виртуальном мире, сообщает South China Morning Post.

Ночные рейды и дерзкий ответ геймера

Женщина по фамилии Чэнь из китайской провинции Гуандун 14 ноября разместила интересное видео в соцсети Douyin.

В ролике она объяснила, что ее муж Ли в течение трех ночей подряд играл в WoW до 3-4 часов утра и мешал ей спать, каждый раз оправдываясь охотой на "последнего босса".

Чтобы положить этому конец, Чэнь попросила других геймеров убивать орка-шамана ее мужа около 1 часа ночи, а также показала его никнейм tiantiankaixin и место, где его искать. Муж лишь посмеялся над идеей жены и заявил, что найти его в игре невозможно.

Видео из соцсети: посмотрите ролик

Именно эта самоуверенность Ли побудила виртуальное сообщество открыть на него охоту.

Я не собирался помогать твоей жене, но ты дал мне отличный повод поохотиться на тебя– прокомментировал один из игроков в ответ на заявление геймера.

В итоге "охотники" не только нашли Ли, но и устроили ему засаду. В результате в течение трехчасового отрезка игры он терял жизнь снова и снова. Пользователи даже разработали специальные гайды и инструменты поиска для отслеживания его перемещений.

Впоследствии к вирусному тренду присоединился даже официальный китайский аккаунт World of Warcraft.

Необычный план Чэнь дал мгновенный результат. Несмотря на первоначальный скептицизм мужчины, уже на вторую ночь Ли сдался и пошел спать до полуночи, что стало самым ранним отбоем за весь год.

Через несколько дней он выключал компьютер уже около 23 часов вечера.