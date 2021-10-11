Думки геймерів розділилися: гравець у Deathloop знайшов секрет, на який натякав розробник

Геймер знайшов у грі Deathloop секрет, на який натякав один з розробників цього проєкту. Щоправда, задоволеними залишилися не всі шанувальники відеогри.

Кілька днів тому дизайнер рівнів Arkane Studios Жульєн Евель написав, що у відеогрі Deathloop є ще один секрет, який ніхто не помітив. Розробник відзначив, що знайти його досить просто, а також додав, що він складається з двох частин.

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Обережно, у тексті є спойлери.

Зрозуміло, що шанувальників Deathloop його повідомлення одразу ж зацікавило. Спершу вони спробували отримати якусь додаткову підказку. Щоправда, Жульєн не захотів ділитися подібною інформацією, а тому користувачі взялися за справу самі. Вони одразу ж почали шукати його в Апдаамі – районі, над яким працював цей дизайнер. Варто відзначити, що гравці знайшли цей секрет дуже швидко, щоправда, чимало геймерів залишилося незадоволеними. Річ у тім, що він їх не вразив, а загалом вони відзначають, що ніколи б не подумали, що це секрет. Але варто додати, що більшості така таємниця однаково сподобалася.

Отже, цей секрет пов'язаний з бомбою, яку можна знайти в бункері на горі Фрістад. Річ у тім, що після її активації геймери можуть втекти, хоча раніше вони думали, що це зробити неможливо. Тобто потрібно запустити зворотній відлік, а потім дуже швидко покинути цю локацію. Якщо зробити все правильно, то можна побачити наслідки цього масштабного вибуху. З боку гори буде йти дим, а на вулиці з'явиться група посіпак. Останні обговорюватимуть цей вибух, а також можливість влаштувати ще більший. Наостанок варто відзначити, що Жульєн Евель вже похвалив геймера, який знайшов цей секрет.

Дим, який з'являється після вибуху / Фото твітер ElliottFinn

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