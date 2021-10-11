Несколько дней назад дизайнер уровней Arkane Studios Жульен Эвель написал, что в видеоигре Deathloop есть еще один секрет, который никто не заметил. Разработчик отметил, что найти его довольно просто, а также добавил, что он состоит из двух частей.

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Понятно, что поклонников Deathloop его сообщение сразу же заинтересовало. Сначала они попытались получить какую-то дополнительную подсказку. Правда, Жульен не захотел делиться подобной информацией, а потому пользователи взялись за дело сами. Они сразу же начали искать его в Апдааме – районе, над которым работал этот дизайнер. Стоит отметить, что игроки нашли этот секрет очень быстро, правда, немало геймеров осталось неудовлетворенными. Дело в том, что он их не впечатлил, а в целом они отмечают, что никогда бы не подумали, что это секрет. Но стоит добавить, что большинству такая тайна все равно понравилась.

Итак, этот секрет связан с бомбой, которую можно найти в бункере на горе Фристад. Дело в том, что после ее активации геймеры могут убежать, хотя ранее они думали, что это сделать невозможно. То есть нужно запустить обратный отсчет, а затем очень быстро покинуть эту локацию. Если сделать все правильно, то можно увидеть последствия этого масштабного взрыва. Со стороны горы будет идти дым, а на улице появится группа прислужников. Последние будут обсуждать этот взрыв, а также возможность устроить более крупный. Напоследок стоит отметить, что Жульен Эвель уже похвалил геймера, который нашел этот секрет.

Дым, который появляется после взрыва / Фото твиттер ElliottFinn

Секрет с Deathloop, который нашел геймер с никнеймом BorkowskiBoy: видео