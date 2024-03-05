Всього за кілька днів після прем'єри фільму "Дюна: Частина друга", розробники з Funcom представили геймерам Dune: Awakening, майбутню MMO про виживання у відкритому світі.
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Побувавши на знімальному майданчику першої частини, команда Funcom надихнулася на створення масштабного проєкту, який використовуючи можливості рушія Unreal Engine 5, перенесе геймерів на пустельну планету Арракіс, де тим доведеться творити власну історію.
Окрім неймовірних візуальних ефектів, у розлогому трейлері Dune: Awakening можна побачити будівництво бази, видовищні бої, різні способи пересування та механіки виживання.
Однак, розробники наголошують, що гравцю доведеться поєднувати виживання в суворих пустелях Арракіса з політичними інтригами мерзенного і жадібного до влади уряду Імперії.
Трейлер гри – дивитися відео
Окрім видовищного трейлера, розробники також виклали 35-хвилинну презентацію, яка дає шанувальникам можливість ще детальніше ознайомитися з деякими основними функціями гри.
Повна презентація гри – дивитися відео
Funcom ще не повідомили жодних деталей щодо можливої дати релізу, але гру час від часу тестуватимуть в бета-версії, та обіцяють навіть запрошувати для цього пересічних геймерів.
Проєкт планують випустити на ПК, PS5 та Xbox Series X/S.