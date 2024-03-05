Всего через несколько дней после премьеры фильма "Дюна: Часть вторая", разработчики из Funcom представили геймерам Dune: Awakening, будущую MMO о выживании в открытом мире.

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Побывав на съемочной площадке первой части, команда Funcom вдохновилась на создание масштабного проекта, который используя возможности движка Unreal Engine 5, перенесет геймеров на пустынную планету Арракис, где тем придется творить собственную историю.

Кроме невероятных визуальных эффектов, в обширном трейлере Dune: Awakening можно увидеть строительство базы, зрелищные бои, различные способы передвижения и механики выживания.

Однако, разработчики подчеркивают, что игроку придется совмещать выживание в суровых пустынях Арракиса с политическими интригами мерзкого и жадного до власти правительства Империи.

Трейлер игры – смотреть видео

Кроме зрелищного трейлера, разработчики также выложили 35-минутную презентацию, которая дает поклонникам возможность еще подробнее ознакомиться с некоторыми основными функциями игры.

В частности, стали известны такие детали: Чтобы выжить, игрокам придется искать убежище от солнца и любую влагу – даже пить кровь павших врагов.

Прогресс в игре будет предусматривать выбор наставника, совершенствование навыков и сбор материалов для крафта.

Песчаных червей в Dune: Awakening будет невозможно убить, поэтому они будут представлять постоянную угрозу для игроков.

Всего в MMO будет несколько типов песчаных червей, а самые большие экземпляры будут появляться только в глубокой пустыне и во время сбора пряностей.

Полная презентация игры – смотреть видео

Funcom еще не сообщили никаких деталей относительно возможной даты релиза, но игру время от времени будут тестировать в бета-версии, и обещают даже приглашать для этого рядовых геймеров.

Проект планируют выпустить на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.