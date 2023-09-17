На жаль, цей квест дуже легко пропустити. Втім, варто таки звернути на нього увагу – він може подарувати вам дуже яскравий емоційний спалах, хоча й доволі сумний.

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Сумний побічний квест у Starfield

Після короткого вступного розділу гравці отримують можливість подорожувати Чумацьким шляхом у Starfield. Звідти гравець може обрати головний сюжетний квест або ігнорувати його й виконувати додаткові місії.

Незалежно від того, чи зосереджені ці побічні місії на одній із багатьох фракцій гри чи це поодинокі квести, майже всі вони варті уваги. Адже можуть запропонувати цінні матеріальні винагороди та захопливі історії.

Важко вибрати якийсь один найкращий побічний квест, але деякі з них, без сумніву, мають значно яскравіше емоційне забарвлення, ніж інші. Один з таких квестів називається "Останні думки" й розповідає карколомну історію про чоловіка, який прощається зі своєю дружиною та сином.

Досліджуючи Наваччі – супутник планети Полво – гравці можуть натрапити на один із багатьох форпостів Starfield. На жаль, усі інженери, які працювали на заставі, були вбиті. Тому гравець повинен досліджувати оточення в пошуках підказок про те, що сталося.

Під час обшуків одного з тіл ви можете натрапити на аудіозапис "Для Клера Менса, Нова Атлантида". Цей аудіожурнал – це зворушливий монолог, записаний мертвим чоловіком у його останні моменти, де він, висловлює свої останні думки дружині та маленькому синові.

Щоб завершити квест, гравці повинні відправитися в Нову Атлантиду та доставити аудіожурнал його дружині. Під час виконання цього завдання з'ясовується, що жінка зовсім не знала, що вже стала вдовою.