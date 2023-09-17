К сожалению, этот квест очень легко упустить. Впрочем, стоит обратить на него внимание – он может подарить вам очень яркую эмоциональную вспышку, хотя и довольно грустную.

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Печальный побочный квест в Starfield

После короткого вступительного раздела игроки получают возможность путешествовать по Млечному пути в Starfield. Оттуда игрок может выбрать главный сюжетный квест или игнорировать его и выполнять дополнительные миссии.

Независимо от того, сосредоточены ли эти побочные миссии на одной из многих фракций игры или это одиночные квесты, почти все они достойны внимания. Ведь могут предложить ценные материальные вознаграждения и увлекательные истории.

Трудно выбрать какой-то один самый лучший побочный квест, но некоторые из них, без сомнения, имеют гораздо более яркую эмоциональную окраску, чем другие. Один из таких квестов называется "Последние мысли" и рассказывает сногсшибательную историю о мужчине, который прощается со своей женой и сыном.

Исследуя Наваччи – спутник планеты Полво – игроки могут наткнуться на один из многих форпостов Starfield. К сожалению, все инженеры, работавшие на заставе, были убиты. Поэтому игрок должен исследовать окружение в поисках подсказок о случившемся.

Во время обысков одного из тел вы можете встретить аудиозапись "Для Клера Менса, Новая Атлантида". Этот аудиожурнал – это трогательный монолог, записанный мертвым мужчиной в его последние моменты, где он выражает свои последние мысли жене и маленькому сыну.

Чтобы завершить квест, игроки должны отправиться в Новую Атлантиду и доставить аудиожурнал его жене. При выполнении этой задачи выясняется, что женщина совсем не знала, что уже стала вдовой.