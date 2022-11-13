Другий і останній розділ скандинавської саги God of War нарешті вийшов на консолі PlayStation на початку цього тижня, отримавши майже загальне визнання за свою захоплюючу розповідь і розширений масштаб.

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"Близнюки" Кратоса та Атрея

God of War Ragnarok в основному зосереджена навколо розвитку стосунків між Кратосом і Атреєм, які подорожують, щоб розкрити таємниці апокаліптичного пророцтва та битися з новими ворогами, як от лиходійна версія бога мудрості та війни Одіна.

Враховуючи реалістичну та емоційну динаміку між ними, здається дуже влучним, що одна пара шанувальників нагадує тепер уже легендарний дует батько-син.

Перший – старший, лисий, м'язистий чоловік, який надзвичайно схожий на Кратоса у двох іграх God of War. Другий молодший (імовірно, підліток) і має напрочуд схоже обличчя та зачіску з Атреєм.

"Близнюки" героїв God of War: дивіться фото

Ці двоє людей також, здається, мають похмурі вирази облич на зображенні. Це призводить до неминучих порівнянь із Кратосом та Атреєм, коли вони вирушають у свою останню похмуру пригоду.

За волею долі ці реальні Кратос і Атрей – не просто пара випадкових людей, які дуже схожі на героїв Кратоса й Атрея. Насправді це пара ігрових стримерів, які публікують відео на YouTube і транслюють під спільним ніком SolidRev.

Цілком доречно, що вони також є батьком і сином, як Кратос і Атрей. І тато навмисно поголив голову та постриг бороду на честь нещодавнього випуску God of War Ragnarok.

Якщо вам цікаво, SolidRev позитивно відреагували на порівняння та висловили захоплення останнім екшеном від третьої особи розробника Sony Santa Monica.

Реліз гри God of War Ragnarök на PlayStation відбувся 9 листопада. До слова, участь у роботі над грою взяла й українська команда Respeecher.