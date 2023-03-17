Ще у 2021 році стало відомо, що EA та FIFA не дійшли згоди щодо умов нової угоди про ліцензію, зокрема через фінансові апетити футбольної федерації.

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Таким чином у 2023 році геймери не отримають новенької FIFA 24 від EA Sports, адже вкрай успішна FIFA 23 стала останньою грою, зробленою канадськими розробниками за ліцензією федерації.

Однак, це не означає що Electronic Arts відмовляться від своєї багаторічної годівниці. Просто їхній новий футбольний симулятор матиме іншу назву – EA Sports FC та обмежиться ліцензіями окремих ліг, а не цілої ФІФА.

Трейлер FIFA 23: відео

Останні своєю чергою також не хочуть залишатися без прибутків, пов'язаних з індустрією віртуальних розваг, принаймні так стверджує переобраний президент організації Джанні Інфантіно.

Як повідомив репортер Times Мартін Зіглер, під час своєї переможної промови після переобрання на посаду, Інфантіно заявив, що асоціація запустить власну відеогру, яка буде основним суперником EA Sports FC.

Нова гра FIFA – FIFA 25, 26, 27 і так далі – завжди буде найкращою електронною грою для будь-якої дівчини чи хлопчика. Зовсім скоро вас чекають новини про це, – заявив посадовець.

Незрозуміло, чи коментарі Інфантіно, якщо їх правильно процитували, означають, що ФІФА прагне випустити свою першу гру у 2023 році чи все ж наступному.

Однак, це не вперше коли функціонер висловлює таку впевненість у майбутньому поки що не анонсованого проєкту. До прикладу схоже він говорив і в травні 2022 року.

Я можу запевнити вас, що єдина автентична справжня гра під назвою FIFA буде найкращою з доступних для геймерів і футбольних уболівальників, – сказав він тоді.

Чи гарні це новини для шанувальників віртуального футболу покаже лише час.