Звичайно, гра FIFA, яка досягла успіху після свого дебюту, не зовсім нове явище. Та цього разу вона особливо помітна в світлі кількох речей, особливо рекордних показників після запуску.

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Перші успіхи FIFA 23

Electronic Arts оголосила, що останню частину її щорічної франшизи футбольних симуляторів за перший тиждень на ринку відвідали понад 10,3 мільйона гравців.

Це найбільший період запуску в історії серії, і EA заявила, що вона в захваті від неймовірної реакції гравців FIFA 23. Компанія також скористалася нагодою відзначити всі функції, які допомогли зробити свій внесок у цей новий рекорд:

300 партнерів,

1 900 гравців,

700 команд,

100 стадіонів,

30 ліг.

На додаток до вмісту, який уже є в грі, EA розповіла про вміст, який буде доступний. За словами генерального менеджера EA Sports Ніка Влодики, у FIFA 23 заплановано захопливі оновлення для контенту жіночого клубу.

Причини раннього успіху FIFA 23

Ранній успіх FIFA 23, принаймні частково, може бути пов'язаний з її статусом останньої гри FIFA від EA. Після повідомлень про те, що ФІФА вимагає від EA непомірну плату за продовження використання свого бренду, EA офіційно оголосила, що відмовляється від нього та приймає назву EA Sports FC для своїх футбольних ігор, починаючи з наступного року.

Багато в чому це кінець епохи, що поклало кінець співпраці, яка тривала майже 30 років. FIFA вже давно стала загальноприйнятою назвою для шанувальників спортивних відеоігор, тому багато хто вважає, що EA може зробити помилку, відмовившись від бренду FIFA.

Незважаючи на успіх, остання гра EA FIFA не обійшлася без критики. Незважаючи на те, що загалом критики сприйняли позитивно, FIFA 23 все одно піддалася рецензіям під час запуску через низку проблем.