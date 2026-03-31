Джек Блек неочікувано звернувся до розробників франшизи Yakuza
- Джек Блек висловив бажання отримати роль у фільмі чи серіалі за франшизою Yakuza.
- Актор звернувся до розробників SEGA з проханням розглянути його кандидатуру, враховуючи його досвід у комедійному жанрі.
Відомий голлівудський актор Джек Блек неочікувано звернувся до розробників серії відеоігор Yakuza. Яке прохання виникло у зірки фільму Minecraft – читайте у матеріалі.
Серед знаменитостей величезна кількість шанувальників відеоігор. Одним з прихильників віртуальних розваг є Джек Блек, повідомляє 24 Канал.
Джек Блек хоче отримати роль у екранізації Yakuza?
Зокрема завдяки цьому хобі, зірковий актор зіграв уже в двох фільмах за мегапопулярними ігровими франшизами.
Мова про його появу у "Minecraft: Фільм" та екранізації пригод італійського водопровідника – "Супер Маріо Галактика в кіно".
У інтерв'ю для ScreenRant, присвяченому скорій прем'єрі останнього з цих фільмів, Блек отримав доволі цікаве запитання.
Журналіст поцікавився у екранізації якої ще відеогри актор хотів би з'явитися і отримав доволі швидку відповідь. Виявилося, що Блек не проти отримати роль у фільмі чи серіалі за франшизою Yakuza.
Спробую закинути свою вудочку в це озерце. Я не знаю чи є там для мене, як для огрядного американця, бодай якась роль, але зв'яжіться зі мною. SEGA, наберіть мене як зможете,
– звернувся Джек Блек до розробників.
Слід зазначити, що хоча ігри серії й розповідають про світ японської мафії, в них є чимало абсурдного гумору, на якому серед іншого якраз і спеціалізується Джек Блек.
Тож, за потреби, він справді міг би вписатися у екранізацію франшизи.
Чим відома серія Yakuza?
Серія Yakuza (або ж Like a Dragon) відома поєднанням серйозної кримінальної драми з великою кількістю абсурдних і гумористичних моментів.
Франшиза пропонує геймерам досліджувати відкритий світ, що базується на реальних японських районах та визначних місцях.
Починаючи з Yakuza: Like a Dragon, серія змінила бойову систему на покрокову RPG, що стало вельми успішним рішенням, попри свою радикальність для олдскульних фанатів.