Серед знаменитостей величезна кількість шанувальників відеоігор. Одним з прихильників віртуальних розваг є Джек Блек, повідомляє 24 Канал.

Джек Блек хоче отримати роль у екранізації Yakuza?

Зокрема завдяки цьому хобі, зірковий актор зіграв уже в двох фільмах за мегапопулярними ігровими франшизами.

Мова про його появу у "Minecraft: Фільм" та екранізації пригод італійського водопровідника – "Супер Маріо Галактика в кіно".

У інтерв'ю для ScreenRant, присвяченому скорій прем'єрі останнього з цих фільмів, Блек отримав доволі цікаве запитання.

Журналіст поцікавився у екранізації якої ще відеогри актор хотів би з'явитися і отримав доволі швидку відповідь. Виявилося, що Блек не проти отримати роль у фільмі чи серіалі за франшизою Yakuza.

Спробую закинути свою вудочку в це озерце. Я не знаю чи є там для мене, як для огрядного американця, бодай якась роль, але зв'яжіться зі мною. SEGA, наберіть мене як зможете,

– звернувся Джек Блек до розробників.

Слід зазначити, що хоча ігри серії й розповідають про світ японської мафії, в них є чимало абсурдного гумору, на якому серед іншого якраз і спеціалізується Джек Блек.

Тож, за потреби, він справді міг би вписатися у екранізацію франшизи.

