Среди знаменитостей огромное количество поклонников видеоигр. Одним из сторонников виртуальных развлечений является Джек Блэк, сообщает 24 Канал.

Джек Блэк хочет получить роль в экранизации Yakuza?

В частности благодаря этому хобби, звездный актер сыграл уже в двух фильмах по мегапопулярным игровым франшизам.

Речь о его появлении в "Minecraft: Фильм" и экранизации приключений итальянского водопроводчика – "Супер Марио Галактика в кино".

В интервью для ScreenRant, посвященном скорой премьере последнего из этих фильмов, Блэк получил довольно интересный вопрос.

Журналист поинтересовался в экранизации какой еще видеоигры актер хотел бы появиться и получил довольно быстрый ответ. Оказалось, что Блэк не против получить роль в фильме или сериале по франшизе Yakuza.

Попробую закинуть свою удочку в это озеро. Я не знаю, есть ли там для меня, как для тучного американца, хоть какая-то роль, но свяжитесь со мной. SEGA, наберите меня как сможете,

– обратился Джек Блэк к разработчикам.

Следует отметить, что хотя игры серии и рассказывают о мире японской мафии, в них есть немало абсурдного юмора, на котором среди прочего как раз и специализируется Джек Блэк.

Поэтому, при необходимости, он действительно мог бы вписаться в экранизацию франшизы.

Чем известна серия Yakuza?