Среди знаменитостей огромное количество поклонников видеоигр. Одним из сторонников виртуальных развлечений является Джек Блэк, сообщает 24 Канал.
Интересно Я был никем, – бывший геймдизайнер Assassin's Creed рассказал почему решил покинуть Ubisoft
Джек Блэк хочет получить роль в экранизации Yakuza?
В частности благодаря этому хобби, звездный актер сыграл уже в двух фильмах по мегапопулярным игровым франшизам.
Речь о его появлении в "Minecraft: Фильм" и экранизации приключений итальянского водопроводчика – "Супер Марио Галактика в кино".
В интервью для ScreenRant, посвященном скорой премьере последнего из этих фильмов, Блэк получил довольно интересный вопрос.
Журналист поинтересовался в экранизации какой еще видеоигры актер хотел бы появиться и получил довольно быстрый ответ. Оказалось, что Блэк не против получить роль в фильме или сериале по франшизе Yakuza.
Попробую закинуть свою удочку в это озеро. Я не знаю, есть ли там для меня, как для тучного американца, хоть какая-то роль, но свяжитесь со мной. SEGA, наберите меня как сможете,
– обратился Джек Блэк к разработчикам.
Следует отметить, что хотя игры серии и рассказывают о мире японской мафии, в них есть немало абсурдного юмора, на котором среди прочего как раз и специализируется Джек Блэк.
Поэтому, при необходимости, он действительно мог бы вписаться в экранизацию франшизы.
Чем известна серия Yakuza?
Серия Yakuza (или Like a Dragon) известна сочетанием серьезной криминальной драмы с большим количеством абсурдных и юмористических моментов.
Франшиза предлагает геймерам исследовать открытый мир, базирующийся на реальных японских районах и достопримечательностях.
Начиная с Yakuza: Like a Dragon, серия изменила боевую систему на пошаговую RPG, что стало весьма успешным решением, несмотря на свою радикальность для олдскульных фанатов.