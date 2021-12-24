Напевно, всі шанувальники відеоігор знають, що на китайському ігровому ринку діють свої закони. Стороннім розробникам іноді навіть потрібно "різати" свої проєкти, щоб їх допустили на нього. А от місцеві автори досить часто вдаються до відвертого плагіату всього, що зараз популярно.

До теми Far Cry, God of War та Horizon Zero Dawn: геймери звинувачують авторів мобільної гри в плагіаті

Наприклад, цього разу відзначилися розробники мобільної відеогри з назвою Figure Fantasy. Річ у тім, що в їхній грі є згадки про відомих героїв з інших франшиз (Гул'дан та Сільвана), а в її рекламній кампанії іноді використовуються популярні персонажі (Джокер та Гарлі Квінн).

Щоправда, цього разу ми не будемо розбиратися в правомірності їх використання, а просто розповімо вам про цю абсурдну рекламу. Річ у тім, що вона зацікавила користувачів мережі, а деякі навіть називають її найкращою у 2021 році.

Головним героєм перших двох роликів став Джокер, який полюбляє грати у відеогру Figure Fantasy. У першому він хотів викрасти чужий обліковий запис, а в другому – хизувався своїми героями. Щоправда, в обох випадках завершилося все тим, що він нуб, який не знає про існування корисного промокоду.

Перший рекламний ролик Figure Fantasy з Джокером: відео

Другий рекламний ролик Figure Fantasy з Джокером: відео

А от героєм третього ролику став невідомий актор, який майже в точності повторив танець Пітера Паркера з фільму "Людина-павук 3" (2007 рік). Він отримав рідкісного героя з гри Figure Fantasy, а тому почав поводитися дуже дивно.

Рекламний ролик Figure Fantasy з танцем Пітера Паркера: відео

Щоправда, найпопулярнішим став рекламний ролик, який взагалі ніяк не пов'язаний з відомими персонажами. За сюжетом, чоловік запідозрив свою дружину в зраді, а довести це він вирішив за допомогою дуже дивного методу. Річ у тім, що він почав розповідати про акції, які зараз діють у Figure Fantasy. Виявилося, що в її кімнаті тоді перебувало одразу п'ять чужих чоловіків.

Рекламний ролик Figure Fantasy з дружиною, яка зраджує: відео

Наостанок відзначимо, що Figure Fantasy – мобільна гра, у якій геймерам потрібно збирати фігурки різноманітних героїв. Також всіх цих персонажів можна відправляти на місії та використовувати в боях з іншими гравцями.

Трейлер відеогри Figure Fantasy: відео