Розробники таких популярних відеоігор, як Battlefield 2042 та Jedi Survivor, експериментують зі штучним інтелектом аби здійснити мрію чималої кількості геймерів.

Варте уваги PIN-UP․INVESTMENTS – новий напрямок, який запускає PIN-UP Global

Штучний інтелект вже змінив уявлення про медіа завдяки здатності створювати текст, зображення та музику з мінімальними зусиллями.

Хоча використання подібних технологій в ігрові індустрії наразі вважається моветоном, EA запатентували ідею, яка може зацікавити геймерів.

Заявка на патент від 17 жовтня, описує програму на основі ШІ, яка дозволятиме гравцям використовувати власний голос у грі.

Щоправда, зараз ці плани показані лише через схематичні зображення, які допомагають зрозуміти приблизну концепцію.

Схема / Фото Electronic Arts

Також інформація в описі патенту говорить про те, що гравцям надаватимуться приклади аудіо та сценарій, тобто вони опиняться в умовах близьких до того, якби студія найняла їх як актора озвучування.

Незрозуміло чи скоро персонажі в іграх EA зможуть спілкуватися вашим голосом, однак така цікава ідея виглядає досить багатонадійно.