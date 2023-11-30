Разработчики таких популярных видеоигр, как Battlefield 2042 и Jedi Survivor, экспериментируют с искусственным интеллектом, чтобы осуществить мечту немалого количества геймеров.

Достойно внимания PIN-UP․INVESTMENTS – новое направление, которое запускает PIN-UP Global

Искусственный интеллект уже изменил представление о медиа благодаря способности создавать текст, изображения и музыку с минимальными усилиями.

Хотя использование подобных технологий в игровой индустрии считается моветоном, EA запатентовала идею, которая может заинтересовать геймеров.

Заявка на патент от 17 октября описывает программу на основе ИИ, которая позволит игрокам использовать собственный голос в игре.

Правда, сейчас эти планы показаны только через схематические изображения, помогающие понять приблизительную концепцию.

Схема / Фото Electronic Arts

Также информация в описании патента говорит о том, что игрокам будут предоставляться примеры аудио и сценарий, то есть они окажутся в условиях близких к тому, если бы студия наняла их как актера озвучивания.

Непонятно скоро персонажи в играх EA смогут общаться вашим голосом, однако такая интересная идея выглядит довольно многообещающей.