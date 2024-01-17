Матч в англійській Прем'єр-лізі відбувся зовсім нещодавно – Ньюкасл і Манчестер Сіті зіграли між собою 13 січня. Перемогу з рахунком 2:3 святкували "містяни". А вже наступного дня геймер відтворив голи з цього матчу.

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Геймер відтворив матч Ньюкасл – МанСіті

Загалом геймер з ніком Ozilla_FC зміг відтворити 4 з 5 голів матчу. Він практично зі 100% точністю повторив голи Бернарду Сілви, Ентоні Гордона, Кевіна Де Брюйне та Оскара Бобба. Навіть автори голів у віртуальній версії матчу були тими ж самими.

Це відео справді божевільно хороша робота,

– прокоментував інший геймер у коментарях.

Завдяки неймовірній точності відео швидко стало вірусним. Загалом воно зібрало понад пів мільйона вподобань та десятки тисяч схвальних відгуків у коментарях.