Матч в английской Премьер-лиге прошел совсем недавно – Ньюкасл и Манчестер Сити сыграли между собой 13 января. Победу со счетом 2:3 праздновали "горожане". А на следующий день геймер воспроизвел голы из этого матча.

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Геймер воспроизвел матч Ньюкасл – МанСити

В общей сложности геймер с ником Ozilla_FC смог повторить 4 из 5 голов матча. Он практически со 100% точностью повторил голы Бернардо Силвы, Энтони Гордона, Кевина Де Брюйне и Оскара Бобба. Даже авторы голов в виртуальной версии матча были теми же.

Это видео действительно безумно хорошая работа,

– прокомментировал другой геймер в комментариях.

Благодаря невероятной точности видео быстро стало вирусным. В общей сложности оно собрало более полумиллиона предпочтений и десятки тысяч одобрительных отзывов в комментариях.