Обрав Довбика замість Мбаппе: гравець EA FC 25 став невдахою року

Користувач симулятора футболу EA FC 25 став одним з головних невдах року, коли випадково обрав картку Артема Довбика замість Кілліана Мбаппе у режимі Ultimate Team.

Справжні шанувальники віртуального футболу знають, що досвід гри в EA FC 25 може бути різним – від насолоди до справжнього кошмару, залежно від удачі та мільйону інших факторів. Одному гравцю не пощастило настільки, що це навіть складно уявити, повідомляє 24 Канал з посиланням на FUTWIZ у X.

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Невдаха року

На сторінці FUTWIZ у соцмережі X з'явився допис з роликом, який зробить боляче будь-якому гравцю EA FC 25.

У відео польський геймер (судячи з мови інтерфейсу) відкриває так званий "пік" гравця у режимі Ultimate Team, де серед 4 варіантів він може обрати одного футболіста і залишити у своєму клубі.

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Спершу користувачу дуже не щастить і він бачить перед собою картки низького рейтингу, серед яких опинився український бомбардир Артем Довбик. Аж ось, останньою, четвертою карткою виявляється Кілліан Мбаппе – один з найкращих гравців у EA FC 25.

Така картка на внутрішньоігровому ринку коштує приблизно 6 мільйонів монет, що є просто неймовірною сумою. Одначе, те що сталося далі краще дивитися без коментарів.

Шалена невдача в EA FC 25 – дивіться відео

Вочевидь через надмірні емоції, геймер не помітив, що випадково обрав Артема Довбика та натиснув "далі" на геймпаді.

У результаті, він залишився без однієї з найдорожчих карт у грі та заслужив собі звання "невдахи року".

Фанати EA FC 25 у коментарях до відео зійшлися в думці, що хоча гравець повністю сам винен в цій ситуації, його все ж неабияк шкода.