Не секрет, що навіть найкращі футболісти є фанатами симулятора футболу EA FC 25, але з усім тим вони рідко діляться з шанувальниками деталями щодо власних команд у режимі Ultimate Team, повідомляє 24 Канал.

До теми Зірковий футболіст Барселони ледь не потрапив в халепу через EA FC 25

Ендрік поставив себе замість Мбаппе

Молода зірка світового футболу – Ендрік Феліпе, який лише влітку нарешті приєднався до мадридського Реала, поділився у власному акаунті TikTok напрочуд цікавим зображенням.

Там нападник "вершкових" показав власний "склад мрії" з режиму Ultimate Team у схемі 4-2-2-2, яким здивував чимало шанувальників гри.

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Зокрема, сюрпризом стало те, що у стартовій одинадцятці Ендріка не виявилося його одноклубника Кілліана Мбаппе, який має одну з кращих карток в грі. Натомість на вістрі нападу поруч з іншим гравцем Реала – Вінісіусом Жуніором, розташувався сам Ендрік.

Також дивує наявність у складі гравчині Алексії Путельяс – зірки головних суперників мадридців з каталонської Барселони.

Склад Ендріка в Ultimate Team / Фото з TikTok

Та й загалом, склад бразильця виявився дещо "бідним" за мірками знаменитостей, адже не виблискує найдорожчими картками в грі.

Це змусило геймерів гадати: чи то бразилець намагається грати в EA FC 25 без "донатів" чи просто не витрачає на неї надто багато часу.