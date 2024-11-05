17-річний Ламін Ямаль продовжує завойовувати футбольний світ та цьогоріч вперше з'явився у відомому симуляторі футболу EA FC 25, але вочевидь у нього є зауваження щодо власної картки, інформує 24 Канал з посиланням на FUT Sheriff у X.

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Після останнього поєдинку в чемпіонаті Іспанії, в якому Ямаль віддав видовищний гольовий пас шведою (зовнішньою стороною стопи, – ред.), молодик звернувся до EA Sports у своєму Instagram.

Там Ямаль запостив у сторіс скриншот вищезгаданого моменту, та доповнив його цікавим запитанням:

Trivela+ коли?,

– написав футболіст, апелюючи аби його віртуальному протеже дали нову картку з покращеною здатністю до подібних ударів та передач.

Щоправда, незабаром іспанець видалив пост, змусивши своїх шанувальників мізкувати чому так сталося.

У мережі припустили, що Ламіну довелося зробити це аби не втрапити в юридичну халепу через ексклюзивне партнерство Барселони з Konami та їх eFootball (раніше Pro Evolution Soccer, – ред.) – ще одним симулятором футболу, який довгі роки був єдиним конкурентом проєктів від EA.

Хоча ця інформація не була підтверджена, очевидно вона має сенс та пояснює дивну поведінку футболіста.