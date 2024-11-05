17-летний Ламин Ямаль продолжает завоевывать футбольный мир и в этом году впервые появился в известном симуляторе футбола EA FC 25, но очевидно у него есть замечания относительно собственной карточки, информирует 24 Канал со ссылкой на FUT Sheriff в X.

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Попросил новый PlayStyle+

После последнего поединка в чемпионате Испании, в котором Ямаль отдал зрелищный голевой пас шведой (внешней стороной стопы, – ред.), молодой человек обратился к EA Sports в своем Instagram.

Там Ямаль запостил в сторис скриншот вышеупомянутого момента, и дополнил его интересным вопросом:

Trivela+ когда?,

– написал футболист, апеллируя чтобы его виртуальному протеже дали новую карточку с улучшенной способностью к подобным ударам и передачам.

Правда, вскоре испанец удалил пост, заставив своих поклонников гадать почему так произошло.

В сети предположили, что Ламину пришлось сделать это, чтобы не попасть в юридическую неприятность из-за эксклюзивного партнерства Барселоны с Konami и их eFootball (ранее Pro Evolution Soccer, – ред.) – еще одним симулятором футбола, который долгие годы был единственным конкурентом проектов от EA.

Хотя эта информация не была подтверждена, очевидно она имеет смысл и объясняет странное поведение футболиста.