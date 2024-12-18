Під час турніру FC PRO Open кіберспортсмен Ахмад Муджахід з організації Falcons показав чому саме він кілька днів тому піднявся на першу сходинку світового рейтингу, вразивши опонентів крутою грою та цікавою схемою, інформує 24 Канал.

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Отож, AbuMakaah здивував опонентів та шанувальників, використавши доволі неочікувану формацію, яку не часто зустрінеш серед кіберспортсменів.

Для гри він обрав схему 4-5-1 (2) та на додачу встановив стиль побудови гри – "short passing" (короткий пас) замість "балансу", який використовує більшість гравців.

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Захисна лінія геймера встановлена на відмітці у 70 пунктів.

Тактика кращого у світі гравця EA FC 25 / Фото EA Sports

Для охочих імпортувати схему AbuMakaah в гру, залишаємо її код: "M#$w3x1UWqA"

З цими налаштуваннями, Ахмад здобув 12 очків у 5 матчах та очолив групу D на FC PRO Open, зробивши солідну заявку на прохід до плей-оф.