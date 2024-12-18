Во время турнира FC PRO Open киберспортсмен FC PRO Open Ахмад Муджахид из организации Falcons показал почему именно он несколько дней назад поднялся на первую строчку мирового рейтинга, поразив оппонентов крутой игрой и интересной схемой, информирует 24 Канал.

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Вот так, AbuMakaah удивил оппонентов и поклонников, использовав довольно неожиданную формацию, которую не часто встретишь среди киберспортсменов.

Для игры он выбрал схему 4-5-1 (2) и вдобавок установил стиль построения игры – "short passing" (короткий пас) вместо "баланса", который использует большинство игроков.

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Защитная линия геймера установлена на отметке в 70 пунктов.

Тактика лучшего в мире игрока EA FC 25 / Фото EA Sports

Для желающих импортировать схему AbuMakaah в игру, оставляем ее код: "M#$w3x1UWqA"

С этими настройками, Ахмад получил 12 очков в 5 матчах и возглавил группу D на FC PRO Open, сделав солидную заявку на проход в плей-офф.