Серйозний баг в EA FC 25 дозволяє керувати голкіпером суперника

Популярний стример знайшов критичний баг у симуляторі футболу EA FC 25, який дозволяє гравцю контролювати голкіпера суперника та легко забивати голи.

EA FC 25 не страждає від поганих продажів, але на початку свого життєвого циклу гра має чимало неприємних багів.

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Чудернацький спосіб забивати голи

Звісно, деякі помилки є кумедними, як от коли на полі раптово "вимикають" світло. Одначе, баг який знайшов стример Ruban, має настільки великий вплив на ігровий процес, що геймери були шоковані його існуванням.

Новий збій дозволяє контролювати воротаря суперника і навіть вивести його якомога далі з воріт аби забити гол.

Працює ця "фішка" у режимах Rush, Pro Clubs та навіть Ultimate Team. Щоправда, аби цей спосіб спрацював в останньому – потрібно грати з другом в кооперативі.

До того ж це відбувається лише під час стандартів – штрафних ударів, кутових і вкидань з-за бокової лінії.

Під час усіх перелічених дій варто лише затиснути правий стік та вказати напрям руху для кіпера суперника, залишивши його ворота пустими.

Відео про баг – дивіться ролик

У відповідь на критику про те, що він робить такий метод "нечесної" гри популярним, стример Ruban відповів, що зняв відео про цю проблему аби EA швидше звернули на неї увагу та виправили.

Цікаво буде спостерігати за тим, як швидко розробники виправлять цю серйозну помилку.