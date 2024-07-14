EA Sports часто критикують за малу інноваційність їхньої серії футбольних симуляторів, але, схоже, що EA FC 25 все ж матиме кілька нових "фішок".
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Менше мороки з дублікатами
У мережі з'явилася інформація про те, що в наступній частині футсиму з'явиться дуже корисна функція – Duplicate Storage (сховок для дублікатів).
Одна з карток Андрія Шевченка в EA FC 24 / Фото EA Sports
У EA FC 25, якщо вірити інсайдерам, геймерам стане куди легше з тим куди подіти дублікати, що не можна продати. Для цього у грі з'явиться вищезгаданий Duplicate Storage, який дозволить відкласти на потім, як очікується, до 100 карток.
Це нововведення викликало лише позитив у шанувальників ігор EA та підвищило ажіотаж до нової частини.