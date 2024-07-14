EA Sports часто критикуют за малую инновационность их серии футбольных симуляторов, но, похоже, что EA FC 25 все же будет иметь несколько новых "фишек".
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Меньше мороки с дубликатами
В сети появилась информация о том, что в следующей части футсима появится очень полезная функция – Duplicate Storage (склад для дубликатов).
Одна из карточек Андрея Шевченко в EA FC 24 / Фото EA Sports
В EA FC 25, если верить инсайдерам, геймерам станет куда легче с тем куда девать дубликаты, что нельзя продать. Для этого в игре появится вышеупомянутый Duplicate Storage, который позволит отложить на потом, как ожидается, до 100 карточек.
Это нововведение вызвало лишь позитив у поклонников игр EA и повысило ажиотаж к новой части.